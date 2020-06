Na obce může být zaklekáváno, obávám se kriminalizace starostů, kritizuje Hřib plán vlády

„Dotace jsou velký problém, protože půjde o výrazné navýšení administrativy. To nebude tak velký problém v Praze, která samozřejmě nějaké to papírování unese. Ale problém bude v menších obcích, kde máte starostu s asistentkou, k tomu účetní a hotovo. Tam nemají na nějaké papírování čas,“ kritizuje vládní plán primátor Hřib.

Kromě nárůstu byrokracie vidí i další problémy. „Zaprvé dotace budou dostávat jenom ti, kteří neupadli nějakým způsobem v nemilost. A druhá věc je, že díky tomu, že půjde o zúčtovatelné dotace, nikoliv o peníze, se kterými bude obec moci zacházet bez vázání na určitý účel, tak může velice snadno dojít k tomu, že bude zaklekáváno na určité obce, které nebudou úplně dobře zapsány u centrální vlády,“ domnívá se Hřib.

Děje se to v Maďarsku i Polsku, tvrdí Hřib

„To je běžný postup, který se ukázal být realitou i v jiných státech, kde k takovým věcem dochází,“ tvrdí primátor.

„Když se podíváte do Maďarska nebo do Polska, tak tam dochází k centralistickým tendencím vlády, dochází k tomu, že je omezována ta vrstva demokracie, která je nejblíže lidem, to znamená samospráva obcí a měst. A tohle je jedna z cest, kterými to může probíhat,“ doplnil.

„Mám skutečně obavu, a nejsem sám, z kriminalizace starostů, kteří udělají třeba jen formální chybičku v nějaké žádosti nebo v nějakém vyúčtovávání. A formulaci ‚naši na ně zaklekli' přece dobře známe. To je citace pana premiéra, jestli se nepletu,“ uvedl dále Hřib. „Mám skutečně obavu, že tady bude docházet k zaklekávání na určité vybrané obce,“ dodal.

Na internetu se v minulosti objevila nahrávka, na které premiér Andrej Babiš (ANO) hovoří o společnosti FAU a mimo jiné říká, že „naši na FAU zaklekli“. Babiš ale odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu financí zneužíval a úkoloval finanční a celní správu.

Sdružení místních samospráv kvůli vládnímu návrhu vyzvalo starosty svých obcí ke stávkové pohotovosti. Chtějí tak reagovat na krok vlády, která zavedením kompenzačního bonusu pro OSVČ a také schválením možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty pro firmy zároveň zkrátí příjmy měst, obcí a krajů údajně až o 25 miliard korun.