Pražská zoo otevřela nový pavilon, už po poledni ale musela zavřít. Přišlo příliš návštěvníků

„Velkou návštěvnost jsme očekávali, ale současně máme takové mrazení, že až dosáhneme toho limitu daného ministerstvem zdravotnictví, budeme muset zavřít brány a návštěvníky odmítat, i když v areálu už jich moc nebude. Je to bohužel poměrně nešťastné opatření,“ řekl dopoledne ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Darwinův kráter vznikl nedaleko hlavního vstupu, rozkládá se na ploše 4600 metrů čtverečních. Výstavba trvala rok a půl a stála 78 milionů korun. S otevřením expozice se počítalo 28. března, kvůli pandemii muselo být posunuto.

Zoo už letos ztráty nedožene, míní Bobek

Zoo Praha patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v České republice. Loni podle agentury CzechTourism s více než 1,4 milionu návštěvníků obsadila třetí místo. Podle ředitele Bobka není reálné, aby zoo v Troji dosáhla takového počtu i letos, přestože otevřela novou expozici a mimo jiné láká na dvě nedávno narozená slůňata.

„Ztratili jsme 45 dnů, kdy bylo úplně zavřeno. Potom byly zavřené expozice, i teď máme ty limity. Jsem přesvědčen, že to nejde dohnat. Navíc chybí zahraniční turisté, i když doufáme, že je nahradí občané ČR. Ale také pořád si myslím, že je v lidech značná míra opatrnosti, která jenom postupně slábne. Zatím v minulých týdnech, byť tedy otevření bylo jenom dílčí, návštěvnost byla poloviční oproti tomu, na co jsme byli zvyklí a co byl náš standard pro toto roční období,“ řekl ředitel pražské zahrady.