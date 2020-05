Před 75 lety vyhnali Brňané z města Němce. Chtěli odplatu a jejich byty

Podle historiků je nejasné, kolik lidí zemřelo během samotného pochodu. „Jestli byly vraždy nebo násilnosti ze strany českého doprovodu, to v českých pramenech není. Mluví o tom němečtí pamětníci. Je to veliká otázka,“ uvedl Kovařík. Velká většina obětí odsunu nezemřela násilnou smrtí, ale kvůli epidemii úplavice, která vypukla v táboře v Pohořelicích. Ten původně nacisté postavili pro válečné zajatce a totálně nasazené zahraniční dělníky, pochod s žíznivými Němci se v něm ale původně na jednu noc zastavil.

„Všichni měli žízeň, tak oni že nám dají něco na pití, nějakou vodu. Vzali lejtu, kterou se vyváží močůvka, do toho napustili vodu a to nám donesli. Já jsem tam chytla úplavici,“ popsala Mária Pekařová. Kvůli nemocem způsobeným kontaminovanou vodou zemřely v táboře stovky lidí, zejména dětí.

Nikdo nevěděl, kam má průvod směřovat, míní historik

„Druhý den, to znamená 1. června, jsme měli pochodovat dál, ale to už se Němci nezvedli,“ řekl Radovan Poděl. „Já to chápu, byli unavení. Čili se u nás střílelo do vzduchu, nikdo s nimi nehnul, všichni kladli odpor, že dál nepůjdou.“ Podle jeho vzpomínek tak část lidí v táboře zůstala, část odvezli sovětští vojáci nákladními auty až do Rakouska. Rakušané pak ale podle Kovaříka hranici zavřeli.

Někteří odsunutí Němci se vrátili zpět do Brna. To byl i případ paní Pekařové, jejíž babičce se podařilo v Pohořelicích prokázat, že je Češka, a mohla se i s dětmi vydat zpět. Matka se ale musela svých dětí zříct. „Všechno svědčí o velkém chaosu a špatné organizaci, kdy ani sami organizátoři neměli jasno v tom, kam průvod má směřovat,“ řekl Kovařík.