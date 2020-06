Olizovala dešťové kapky, pili i vodu s močůvkou. Maria Pekařová popisuje strastiplný pochod Němců z Brna

Maria Pekařová se narodila v Brně do německé rodiny Františka a Marie Pekařových. Oba rodiče pocházeli ze smíšených manželství, a u Pekařových se proto mluvilo německy i česky. Otec pracoval v městské dopravě jako průvodčí tramvaje, maminka se vyučila švadlenou, ale byla v domácnosti.

„U nás jsme vždycky doma zpívali české i německé písničky. Do první třídy jsem šla do německé školy, ale chodila jsem tam něco přes půl roku a pak byl konec války. Maminka mluvila s lidmi podle toho, jakou řečí mluvili. Mně říkala ,nic neříkej‘, abych náhodou, když to byli Češi, neřekla něco německy. To byla taková nenávist mezi těmi lidmi,“ vzpomíná Maria Pekařová.

Všechno cenné museli odevzdat

Pak přišel konec května a Němci museli z Brna odejít. Včetně rodiny Pekařových. Maria, její starší bratr Karel, matka, její sestra i babička. Večer 30. května museli odevzdat klíče od bytu a společně s dalšími šli nejdřív do Schodové ulice a tam nocovali. „No a pak jsme šli dál na to Staré Brno do toho kláštera, kde se muselo odevzdat všecko, co bylo cenné. Spořitelní knížky, cokoliv ze zlata,“ popisuje pamětnice.

Pak se stovky lidí vydaly z Brna směrem na Pohořelice. „Na pravé straně u toho mostu stála paní s malým dítětem v náručí a něco tomu člověku říkala. Ten k ní přišel a začal po ní řvát, ona mu něco říkala. A on jí vytrhl to děcko z té ruky a hodil ho do té řeky,“ popsala jeden z výjevů, kterého byla svědkem.