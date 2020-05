Armáda rekordně nakupuje. Investice nezastavila ani pandemie

Před vypsáním jsou totiž také tendry na protiletadlové komplety Shorad za deset miliard korun a samohybná děla za dalších pět miliard. „Obě tyto zakázky plánujeme uzavřít do konce roku,“ avizuje Koudelka.

Armádě se při domácích cvičení i ostrých misích v zahraničí osvědčila například česká útočná puška BREN. Nyní ji ve výzbroji vojáků nahrazuje její druhá generace – dodávka 40 tisíc nových kusů už běží. Do výzbroje armáda přidala také nové neprůstřelné vesty a sledovací systémy Věra NG. Za uvedenou výzbroj a výstroj ministerstvo obrany utratilo téměř šest miliard korun.

Příliv financí pro vojsko nezastavila ani koronavirová pandemie. „Škrty neplánujeme, my musíme najít způsob financování,“ nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO). Případné zastavení modernizace by za velký problém považoval také šéf obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Do konce prosince chce Koudelka uzavřít i největší zakázku na pořízení nových bojových vozidel pěchoty. Resort se rozhoduje už jen mezi švédským CW-90, rakousko-španělským transportérem Ascot a německým Lynxem.

Souhlas tentokrát je slyšet i z opozičních stran: „To nejsou peníze, které se vyhodí. To jsou peníze, které, když se dobře použijí, pomůžou i v českých firmách. My musíme investovat do armády,“ věří například předseda ODS Petr Fiala.

Skeptičtější je ale třeba šéf SPD Tomio Okamura. „Drtivá většina z těch 70 miliard nejde do žádných českých firem, ale naopak jde západním korporacím,“ upozorňuje.

Armádní rozpočet v posledních letech pravidelně rostl, v roce 2024 by vojáci měli dostat dvě procenta HDP, jak jsme se zavázali v NATO. Kolik to bude peněz, se nyní kvůli koronaviru nedá odhadnout.