Útočné pušky, pistole i granátomety pro české vojáky. Ministerstvo obrany chce zakázku navýšit

Vojáci by měli obdržet více útočných pušek a pistolí, než bylo v původním plánu. Takový je záměr ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), který předloží vládě návrh na zvýšení nákupu 34 tisíc zbraní o dalších téměř pět tisíc kusů. Zakázka s Českou zbrojovkou se má uzavřít v průběhu dubna. Podle chystané smlouvy bude moct resort pořizovat do roku 2025 zbraně podle aktuální potřeby do 2,35 miliardy korun bez DPH.