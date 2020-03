Koronavirus mise nezastaví, plaťte víc, NATO je potřeba, vzkázal zemím Stoltenberg

„Musíme chránit své zaměstnance a lidi, ale zároveň zajistit, aby NATO bylo v této kritické chvíli funkční,“ zdůraznil Stoltenberg na tiskové konferenci, na níž představil zprávu o činnosti NATO v loňském roce.

Připomněl mimo jiné, že loni začala část členských zemí zvyšovat své rozpočty na obranu, avšak k cíli v podobě dvou procent hrubého domácího produktu má většina států včetně Česka ještě daleko.

Spojenecké země očekávají velký ekonomický dopad omezení způsobených koronavirem a budou nuceny investovat značné sumy do zmírnění jeho následků. Podle Stoltenberga by však nehledě na to měly myslet i na nárůst obranných příspěvků.

Na ten dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump, podle jehož názoru USA na bezpečnost svých spojenců finančně doplácí. „Na základě národních plánů, které státy zaslaly NATO, očekávám, že své závazky dodrží. I když víme, že čelí složité situaci,“ prohlásil Stoltenberg.