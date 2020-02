Zprávy o smrti NATO jsou nesmírně přehnané, Západ vyhrává, soudí Pompeo

„Západ vítězí a dělá to společně,“ opakoval během svého projevu Pompeo několikrát. „Svoboda a demokracie vítězí,“ vyjádřil také své přesvědčení politik, kterého podle jeho slov překvapují opakovaná prohlášení západních představitelů zpochybňující americké mezinárodní angažmá. Naposledy tak při zahájení mnichovské konference učinil Steinmeier, podle něhož USA za Trumpa prosazují názor, že každý má své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních. „Jsem rád, že mohu oznámit, že zprávy o smrti NATO jsou nesmírně přehnané,“ uvedl v narážce na slova amerického spisovatele Marka Twaina, který kdysi prohlásil, že zprávy o jeho smrti nesmírně přeháněly. Svobodný Západ má podle šéfa americké diplomacie daleko světlejší budoucnost než jeho neliberální alternativy. A Pompeo také vyjmenoval řadu mezinárodních iniciativ, do nichž jsou USA zapojeny, ať už je to vojenská podpora členských zemí NATO na východě Evropy, podpora Ukrajiny nebo prosazování společných sankcí proti severokorejskému režimu a další. „Je to Amerika, která odmítá mezinárodní společenství?“ zeptal se. „Nenechte se mýlit,“ poznamenal. Na bezpečnostní konferenci také oznámil další podporu, a to směrem k nezávislosti východní Evropy na ruském plynu – zemím střední a východní Evropy sdruženým v iniciativě Trojmoří pošlou Spojené státy miliardu dolarů (23 miliard korun). Touto investicí chtějí podle Pompea podpořit soukromé podnikání v energetickém sektoru. Spojené státy totiž dlouhodobě kritizují dokončovaný plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa, a obejde tak země střední a východní Evropy. Washington se obává přílišné závislosti Evropy na ruském plynu. Podle Moskvy jsou však Spojené státy motivovány vlastními ekonomickými zájmy a snaží se zajistit v Evropě odbyt dražšímu zkapalněnému zemnímu plynu (LNG) z USA. Česká republika bude k plynovodu Nord Stream 2 připojena plynovodem Eugal.

Iniciativa Trojmoří sdružuje dvanáct zemí střední a východní Evropy mezi Jaderským, Černým a Baltským mořem. Vznikla v roce 2016 s cílem zajistit politickou podporu významným přeshraničním projektům v energetice, dopravě nebo digitální komunikaci, a zlepšit tak dopravní spojení, posílit energetickou bezpečnost a hospodářsky posílit východní část Evropské unie. Pompeo kritizoval Rusko, Čínu a Írán Pompeo ve svém vystoupení kritizoval Rusko, Čínu a Írán. V prvním případě konkrétně okupaci Krymu, obsazení části Ukrajiny a také ruskou dezinformační kampaň, ve druhém označil telekomunikační firmu Huawei za trojského koně čínských zpravodajců. Před touto společností, která se v některých evropských zemích bude podílet na výstavbě sítě páté generace (5G), v sobotu varoval i americký ministr obrany Mark Esper. Evropa podle něj za USA poněkud zaostává ve schopnosti rozeznat, jaké nebezpečí představuje Huawei, kterou Washington viní z možné špionáže pro Peking. „Pokud nerozeznáme nebezpečí a něco s tím neuděláme, mohlo by to mít nakonec dopad také na NATO,“ je přesvědčen Esper. Není podle něj možné, aby si členské země aliance přestaly vyměňovat informace, protože se budou bát, že k jejich důvěrné komunikaci mají přístup čínské tajné služby.

Stoltenberg: NATO neodchází z Afghánistánu, chystá se na změny Na bezpečnostní konferenci zaznělo také to, že Severoatlantická aliance neodchází z Afghánistánu. NATO má v Afghánistánu kolem 16 tisíc vojáků, kteří se podílejí na výcviku tamních sil. „Neopouštíme Afghánistán, ale jsme připraveni přizpůsobit počet našich jednotek, když Taliban projeví ochotu omezit násilí a učinit skutečné kompromisy,“ uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle něhož by to mohl být začátek cesty k míru v zemi. „Cílem není zůstat tam co nejdéle, ale vyslat jasný vzkaz Talibanu, že nevyhrají v boji,“ podotkl také.

Se stahováním jednotek z Afghánistánu v případě funkční dohody s Talibanem počítají i USA. „Americké jednotky tam zůstanou, dokud to bude nutné na podporu našich afghánských spojenců,“ zdůraznil v Mnichově ministr obrany USA Mark Esper. Odchod amerických vojáků, kterých je v zemi na 13 tisíc, bude podle něj záviset zejména na vyjednaných podmínkách.