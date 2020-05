Zmizení sochy Koněva? Naši podporu vlády to nezmění, vzkázal komunista Dolejš

Komunistickému poslanci Jiřímu Dolejšovi je téma sochy maršála Koněva blízké nejen ideově. Jak sám řekl, je rodákem z pražské Bubenče a od místa, kde pomník sovětského maršála stál, bydlí asi deset minut.

„V Bubenči žiji celý život. A musím říct, že ohnisko takových sporů vzniklo až teprve před několika lety,“ uvedl na úvod Interview ČT24.

„Ta socha tam stála a v podstatě nikoho moc neiritovala. Ani před rokem 1989, ani po něm. Takže si říkám, proč vlastně ten boj vznikl, protože podobných soch stojí mnoho a taková válka o ně není,“ dodal.

Podle něj byl pomník ničen jeho odpůrci až v posledních letech. „I ta druhá strana, která se klaní před maršálem Koněvem, tak tam nepořádala nějaké poutě. To byla jedna z mnoha soch. Praha je historické město, kde vždy stálo hodně soch. I když se v některých historických dobách obyvatelé Prahy věnovali kácení model, tak to není vyloženě sport Pražanů,“ řekl.

Sám podle svých slov zažil jako malý chlapec v kočárku, když byla odstraněna socha Stalina na Letné. „A tu teda opravdu nepostrádám. Ale jinak si myslím, že napadat sochy je tak trochu anachronismus a ne příliš kulturní. Myslím, že by měly zůstat na místě jako výpověď doby,“ poznamenal Dolejš.

„Musíme si uvědomit, že sochy padaly a ne vždy to bylo šťastné,“ zmínil a dodal, že i podle něj byla postava maršála Koněva historicky rozporuplná. „Ale pokud je zarámována do konce války, do vzkazu osvobození, tak si myslím, že to je problém a bude to čtené různě,“ míní o odstranění pomníku.