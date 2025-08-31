K hlasování v říjnových sněmovních volbách ze zahraničí se na úřadech či elektronicky přihlásilo zhruba 27 500 voličů. Uvedl to ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Celkové číslo zahrnuje jak voliče zamýšlející využít nově zavedené korespondenční hlasování, tak krajany, kteří plánují jako v minulosti volit na zastupitelských úřadech.
Za zahraničí chce ve sněmovních volbách hlasovat 27 tisíc voličů
Počet zaregistrovaných je výrazně menší než odhad, se kterým pracovalo ministerstvo zahraničí, i než čísla uváděná při schvalování korespondenční volby. Lipavský v neděli nicméně řekl, že sám si žádné cíle nedával. „Vidíme v porovnání třeba vůči Slovensku, kde už to (korespondenční volba) funguje dvacet let a není to nijak zásadně zpochybňováno, tak že tam ta čísla rostla postupně s každými volbami,“ řekl ministr.