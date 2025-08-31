Hútíové v Jemenu vtrhli do kanceláří OSN a zadrželi nejméně jedenáct zaměstnanců

Nejméně jedenáct zaměstnanců OSN zadrželi v neděli jemenští džihádisté hútíové v hlavním městě Saná a v přístavu Hudajdá, které jsou pod kontrolou Íránem podporovaných povstalců, oznámil podle agentury AFP vyslanec OSN pro Jemen Hans Grundberg. Tiskové agentury už odpoledne informovaly o raziích džihádistů v kancelářích Světového potravinového programu (WFP) a Dětského fondu OSN (UNICEF).
Mluvčí WFP Abeer Etefaová agentuře AP sdělila, že místní bezpečnostní složky v neděli ráno provedly zátah v kancelářích agentury v Saná. Terčem razií se staly také kanceláře UNICEF, sdělil jiný představitel OSN a také zástupce džihádistů, kteří s AP hovořili pod podmínkou zachování anonymity.
Nedělní razie jsou dalšími z mnoha zásahů Íránem podporovaných hútíů proti OSN a dalším mezinárodním organizacím, které působí v oblastech, jež jsou pod kontrolou džihádistů. Ti už v minulosti zadrželi desítky zaměstnanců OSN stejně jako pracovníky humanitárních a občanských skupin či nyní již uzavřeného amerického velvyslanectví v Saná.
Když letos v lednu povstalci zadrželi osm zaměstnanců OSN, pozastavila organizace svou činnost v provincii Saada, baště hútíů na severu Jemenu.
Nedělním raziím předcházely čtvrteční izraelské vzdušné údery, při nichž zahynul premiér džihádistické vlády Ahmad Rahaví. Mezi oběťmi byli také ministr zahraničí, vicepremiér a ministr pro místní rozvoj, ministři energetiky a turismu a také vlivný náměstek ministra vnitra, píše AP s odvoláním na dva zdroje z řad hútíů a rodiny obětí. Ministr obrany podle nich útok přežil a samotný ministr vnitra, jedna z nejvlivnějších postav hnutí, se čtvrtečního jednání vlády nezúčastnil.
Hútíové, financovaní a vyzbrojovaní Teheránem, ovládají sever Jemenu a jemenské pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele. Mnohokrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Hútíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.