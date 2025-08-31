V neděli před půl devátou večer vyrazilo na jih Čech první pendolino. České dráhy ho nasazují na linku mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vysokorychlostní vlak bude jezdit přes 160 kilometrů za hodinu, což je nejvyšší rychlost, kterou zatím tuzemské koridory dovolují. Národní dopravce má v současnosti sedm jednotek pendolino. Vůbec první vyjelo na trať mezi Prahou a Ostravou v roce 2003.
Pendolino poprvé vyrazilo do Českých Budějovic. Cestu zkrátí až o jedenáct minut
České dráhy slibují, že vlak, který v neděli večer vyrazil na trase mezi Prahou a Českými Budějovicemi vůbec poprvé, udělá cestujícím radost. „Samozřejmě uspoří cestovní čas. Je to až jedenáct minut, což znamená, že například z Českých Budějovic do Prahy se poprvé dostáváme na magickou hranici devadesáti minut,“ vysvětluje mluvčí Českých drah Filip Medelský.
Vysokorychlostní vlak bude na trase, kterou Správa železnic poslední roky modernizuje, jezdit jednou denně v každém směru. „Jednotka je vybavená technologií aktivního naklápění vozové skříně, což je unikátní technologie na českých kolejích, která jí umožňuje jezdit rychleji než běžným jednotkám,“ přibližuje Medelský.
Naklopením se totiž podle strojvedoucího Českých drah Jana Eliáše eliminuje odstředivá síla při průjezdu obloukem, která by působila na cestující. „Takže my díky tomu můžeme jet rychlostí až o čtyřicet kilometrů za hodinu vyšší, než by jela klasická souprava,“ dodává.
Pendolino už jezdí do Ostravy i Karlových Varů
První pendolino vyjelo v Česku před dvaadvaceti lety, kdy zajistilo nejrychlejší spojení mezi Prahou a Ostravou. V současnosti obsluhuje také západ Čech, kde jezdí přes Plzeň až do Karlových Varů. „Pro mě je vždycky nejhezčí, když jedu a na vlak mávají třeba děti. Vy jim také zamáváte, zablikáte a jim to udělá hroznou radost,“ popisuje Eliáš.
České dráhy mají ve flotile i rychlejší vlaky, které dosahují až 230 kilometrů v hodině. Kvůli stavu železniční infrastruktury na koridorech je ale jejich rychlost v provozu omezená.
Rychlostí 160 kilometrů v hodině je totiž v Česku v současnosti možné jet jen na několika úsecích. Například na cestě z Prahy do Plzně, Olomouce, Ostravy nebo Ústí nad Labem. Stejně tak z Olomouce nebo Brna do Břeclavi. Většina zbylých úseků umožňuje jen jízdu od sedmdesáti do sta kilometrů v hodině.
Vyšší rychlost by měly umožnit nové tratě
Správa železnic ale některé tratě modernizuje, aby se rychlost mohla zvýšit. Do budoucna by vlaky v Česku mohly jezdit i 320 kilometrů za hodinu – konkrétně na úsecích vysokorychlostních tratí. Aktuálně se v Česku připravují čtyři. Mají vést z hlavního města přes Brno do Ostravy a Břeclavi, přes Ústí nad Labem do Drážďan a přes Hradec Králové nebo Pardubice do Vratislavi. Nové tratě jsou součástí takzvaného systému Rychlých železničních spojení – ty zahrnují i tratě upravované pro rychlost 200 kilometrů za hodinu.
„Stavíme dva úseky trati mezi Brnem a Přerovem. Kompletně hotovo by mělo být v roce 2033,“ říká mluvčí Správy železnic Nela Friebová, podle níž je v přípravě také modernizace tratě v úseku mezi Plzní, Domažlicemi a státní hranicí. Ta se začne stavět už v příštím roce. „Další spojení je třeba mezi Prahou a Berounem, kde chystáme výstavbu tunelového spojení, které přinese zkrácení cesty mezi těmito městy na třináct minut,“ dodává.
Jezdit rychlostmi nad běžně povolených 160 jsou v Česku připravení všichni významní osobní vlakoví dopravci. Soupravy nakupují zpravidla starší ze zahraničí a pak je modernizují – postupně ale začínají objednávat i zcela nové vlaky.
„Momentálně je v běhu dodávka dvaceti nejmodernějších souprav pro dálkovou dopravu ComfortJet, které jsou schopny jezdit rychlostí až 230 kilometrů za hodinu. Vypsali jsme také výběrové řízení na dodávku dalších až deseti souprav pro dálkovou dopravu, které by měly podobné parametry jako ComfortJet,“ uvádí Medelský.
