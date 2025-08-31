Se začátkem školního roku se opět začnou plnit ulice dětmi. Dopravní experti proto upozorňují, že po klidnějších prázdninách dochází v září k více nehodám s chodci – hlavně s dětmi. Například loni v červnu skončila nehoda na přechodu před základní školou v Trojské v Praze tragicky. Motorkář objížděl kolonu v protisměru a srazil dívku, ta si následky nese dodnes. Bezpečnost na některých přechodech budou od září znovu hlídat strážníci. Podle odborníků je ale nejdůležitější, aby rodiče své děti na cestu důkladně připravili a vysvětlili jim všechna rizika, která na ulici hrozí.
Dětem hrozí od září na přechodech větší riziko
