Chytrá karanténa se přestěhuje od vojáků k hygienikům. Je to nutné, skončil nouzový stav, vysvětlil náměstek

O změnách ve fungování chytré karantény se poprvé zmínil premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli s tím, že se zatím resort zdravotnictví „tváří, jako by se jich to netýkalo“. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který za vytvoření systému zodpovídal, však ujistil, že do ústředí chytré karantény pravidelně chodí, že je změna potřeba, však potvrdil.

Jde i o to, že zatím zajišťuje fungování chytré karantény – tedy mapování pohybu nakažených a dohledávání jejich kontaktů – především armáda. „Pokud byl zrušen nouzový stav, tak je logické, že to musí být překlopeno do resortu zdravotnictví. Aby to fungovalo jako standardní prostředek, který bude v gesci hlavního hygienika, abychom mohli nejen tuto epidemii, ale i jiné zvládat,“ ozřejmil Prymula.