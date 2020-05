Nárůst počtu nově nakažených v Česku v posledních dnech klesal

Denní nárůst počtu potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku v posledních dnech klesal. V neděli tak byl nejnižší za posledních osm dní. V posledních dnech ale zároveň výrazně klesl počet provedených testů, a to z více než 8700 v úterý 12. května až na zhruba 4200 v sobotu 16. května. Podíl nově zaznamenaných případů nákazy na množství testů proto vzrostl z úterních 0,52 procenta na sobotních 1,16 procenta.

O víkendu pak výrazně zpomalil i denní přírůstek vyléčených. Zatímco v předchozích dnech minulého týdne přibývalo denně lidí vyléčených z covidu-19 o desítky, v sobotu i neděli klesl nárůst na jednotky lidí.

Poslední čtyři dny zároveň znovu roste počet aktuálně nemocných lidí s covidem-19. V neděli dosáhl 2715, takže od středy stoupl o více než stovku. Množství aktuálně nemocných předtím asi od poloviny dubna až do středy 13. května vytrvale klesalo.

Nejvíce dosud potvrzených případů nákazy je v Praze, a to 1965. V hlavním městě je také největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na 100 tisíc obyvatel Prahy připadá zhruba 151 nakažených. Naopak v jižních Čechách evidují zhruba 28 nakažených na 100 tisíc obyvatel, což je nejméně v Česku.

Vláda bude jednat o chytré karanténě

Vláda bude jednat o dalších záležitostech týkajících se pandemie koronaviru, mimo jiné o přesunu projektu takzvané chytré karantény pod ministerstvo zdravotnictví nebo o režimu na hranicích s Rakouskem a Německem. Zabývat se ale bude i běžnou agendou, například novelou zákona o zpravodajských službách, která počítá se státní podporou spolků, jež připraví občany na obranu státu.

Zástupci vlády se také sejdou se členy Národní ekonomické rady vlády (NERV), na programu jednání bude hospodářská strategie a revize aktuální pomoci oživení ekonomiky. Oznámil to člen rady Lukáš Kovanda. Dle něj premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že bude chtít řešit nad rámec programu ještě páteční téma, tedy trh práce a zaměstnanost, které teď považuje za zásadní.

Kurzarbeitový program Antivirus obsahuje zatím dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Tyto modely A a B by měl doplnit režim C. O něm začala vláda jednat na konci března, podle původního záměru měl fungovat od května. Z programu stát dorovnává firmám 80 procent náhrady mezd v karanténě či výdělku lidí uzavřených provozů do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Při výpadku surovin a pracovníků či poklesu poptávky je to 60 procent vyplacených náhrad mezd do 29 tisíc korun superhrubé mzdy.

V dole zasáhne krizový štáb

V Dole Darkov na Karvinsku, kde je už 17 horníků s nemocí covid-19, bude zasedat krizový štáb. Hygienici zde navíc asi nařídí plošné testy.

Důl měl k nedělnímu dopoledni celkem 17 nakažených horníků, nemocných bylo i pět jejich rodinných příslušníků. Nemoc se mezi pracovníky šíří v posledních dnech. V sobotu večer tam bylo 16 nemocných horníků a jeden člen rodiny. V pátek bylo 11 nemocných horníků, o den dříve osm.