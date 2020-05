Před Úřadem vlády zněly klaksony. Autobusoví dopravci upozornili na problémy, Havlíček slíbil podporu turistiky

Mýto možná vláda dopravcům odpustí

Ministr Havlíček zdůraznil, že vláda poskytuje podnikatelům plošnou podporu, i když přiznal, že se situace v různých oborech liší. Podotkl však, že požadavek na kompenzaci fixních nákladů naplňuje program Antivirus, kterým stát přispívá zaměstnavatelům na mzdy.

Odkládá se i splatnost mýtného, v případě silniční daně připustil ministr možnost jejího odpuštění. „Myslím, že by to nebyl tak velký zásah do rozpočtu. Musíme to samozřejmě vykomunikovat s ministerstvem financí,“ upozornil Havlíček.

Autobusovým firmám by ale podle něj měly pomoci především investice do cestovního ruchu. „Více než přímá podpora pomůže nepřímá podpora ve smyslu zabezpečení cestovního ruchu – aby lidé měli chuť cestovat a využívali tím pádem i vašich služeb,“ řekl zástupci dopravců. Naopak si nemyslí, že bude možné vyjednat s bankami větší odklad splátek leasingů, úvěrů.