Druhá koronavirová krize by pro řadu firem znamenala existenční problém, shodli se ekonomové

S dopady březnového zastavení ekonomické aktivity se firmy ještě stále potýkají. „Pokud by opravdu hrozil další 'lockdown' ve čtvrtém kvartálu, nebudeme se bavit o poklesu šest až osm procent, ale o dvouciferném čísle. To by byla krize 'par excellence', kterou by tuzemské firmy měly problém přežít,“ varovala hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

V podobném duchu se vyjádřil také Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI, který zároveň upozornil na roli epidemiologické politiky státu.

„Pro ekonomiku je naprosto zásadní. Nabízí se otázka, jestli stát dělá dostatečné kroky v chytré karanténě a v testovacích kapacitách, abychom byli připraveni na to, až čísla nakažených opět začnou stoupat,“ prohlásil.

„V současnosti například víme, že akademické laboratoře pracují pouze na jednu třetinu kapacity, přestože je dobrovolně navýšily a poskytly státu. Teď naopak hrozí, že je přestanou nabízet, protože je stát nevyužívá,“ dodal.