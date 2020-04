Vláda reaguje na zkrácení nouzového stavu, chce přidat pravomoce Vojtěchovi. Senát projedná krizové zákony

S dalším dnem činí Česko další krůčky, aby se vyprostilo z koronavirové paralýzy. Nově obnovuje provoz Moravská zemská knihovna v Brně. Knihovnám sice vláda povolila otevřít od pondělí, ale hlavně ty velké zůstaly na počátku týdne ještě mimo provoz. Například Městská knihovna v Praze začne otevírat pobočky až od 5. května, Národní knihovna termín ještě neoznámila.

Její brněnský protějšek je od středy v provozu, ale s řadou omezení. Prozatím otevřela Moravská zemská knihovna pouze půjčovnu v přízemí, studovny zůstávají uzavřené. „Museli jsme zabránit našim čtenářům, aby vstupovali do volných výběrů, protože to by znamenalo možné riziko nákazy,“ dodal ředitel knihovny Tomáš Kubíček.

Knihovna nebude zatím otevřena denně, nýbrž jen v pondělí, středu a pátek. Od 8:30 do 10 hodin budou moci přicházet pouze senioři nad 65 let, ostatní čtenáři se potom musí vystřídat do 13 hodin.

Nouzový stav skončí dříve, než vláda chtěla. Chce jeho zkrácení obejít

I když zákazy postupně mizí, nouzový stav v Česku nekončí. Poslanecká sněmovna schválila jeho prodloužení, ale ne tak velké, jak žádala vláda. Místo 25. května by měl podle poslanců skončit 17. května. Vláda bude příští týden reagovat zákonem, podle kterého by ministerstvo zdravotnictví dostalo pravomoci, jimiž by „výpadek“ nařízení podle krizového zákona vynahradilo.

„Budeme chtít, aby ministerstvo zdravotnictví mělo větší kompetenci, to znamená, aby v rámci své kompetence mohlo rozhodnout to, co my jsme rozhodli na 25. května,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Do 25. května je rozvržen harmonogram rozvolňování opatření vyhlášených ve snaze omezit šíření koronaviru, nový zákon by umožnil ministerstvu zdravotnictví některé restrikce na zbývající týden vyhlásit – zakázat nebo omezit činnost obchodních center, výrobních provozoven, bazénů, veřejné dopravy i zdravotnických zařízení.

Ministerstvo by také mohlo nařídit povinnost používat osobní ochranné prostředky a dezinfekci, stejně jako regulovat hromadné akce. Opozice, ale ani někteří zástupci vládní ČSSD zatím nejsou s touto myšlenkou srozuměni.