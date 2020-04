V ukradené uniformě SS utekl z nacistického lágru. Ve zprávě pak československý důstojník popsal jeho hrůzy

„Spíláním, bitím a trýzněním všeho druhu byli vězňové hnáni k rekordnímu tempu při budování buchenwaldského krematoria. Koncem roku 1941 po vstupu SSSR do války a při popravách ruských důstojníků a komisařů prováděných zvláštním způsobem v buchenwaldském táboře nestačila ani tato výkonná stanice, a proto jsme ji museli rozšířit na dvojitý výkon,“ popisuje fungování tábora Josef Mautner-Brixi.

Mautner-Brixi působil za první republiky v československé armádě jako důstojník tankového vojska. V roce 1939 byl půl roku po začátku okupace Československa zatčen gestapem. Nejprve byl odvezen do koncentračního tábora v Dachau, později do Buchenwaldu, nakonec do alsaského Natzweileru.