Zemřel švédský spisovatel Per Olov Enquist. Jeho díla si oblíbila i česká divadla

Ve věku 85 let zemřel jeden z nejvýznamnějších švédských spisovatelů a dramatiků 20. století Per Olov Enquist. Švédským médiím to dnes sdělila jeho rodina, podle které zemřel v sobotu večer ve spánku po dlouhé nemoci. Řadu děl jednoho z nejčtenějších švédských spisovatelů dramaticky ztvárnila i česká divadla.