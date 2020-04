Jom ha-šoa on-line. Jména obětí holocaustu si letos lidé připomínají virtuálně

Zatímco loni si lidé připomínali jména obětí holocaustu na náměstích v jednadvaceti městech po celé České republice, letos se setkají virtuálně, a to v úterý 21. dubna mezi druhou a pátou hodinou odpoledne. „Myslíme si, že je důležité oběti nacistického rasového pronásledování během druhé světové války připomenout. Tato on-line forma se nám v současné situaci jevila jako nejschůdnější,“ zdůvodnila koordinátorka akce Eliška Waageová.

Akci bude veřejnost moci sledovat na webu Institutu Terezínské iniciativy. „Naším hlavním cílem je, aby se lidé na chvíli zastavili a zamysleli se nad minulostí. Aby mluvili o tom, co se stalo, a o tom, co by se nemělo opakovat,“ vysvětlila organizátorka smysl čtení.