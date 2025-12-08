Policie v osadě Bedřiška zajistila dům určený k demolici

Policisté v pondělí brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům určený k demolici. V minulých dnech na jeho střeše navzdory chladnému počasí setrvávali aktivisté, kteří se tak snažili bourání zabránit. Ti na něm nyní nebyli. Informovali o tom starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Eva Michalíková. Firma by s demolicí posledního domku v aktuální demoliční vlně měla začít časně ráno.
Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům v aktuální demoliční vlně. Opakovaně bránili stržení objektu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství. Žádali o pomoc i prezidenta Petra Pavla nebo zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou.
„Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vnímal demonstraci aktivistů jako pokojný projev názoru,“ uvedl starosta Hujdus. „S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme tento stav dále prodlužovat,“ pokračoval.
Bourá se podle něj pět objektů, které byly podle něj několik měsíců neobydlené a jejichž nájemníci se odstěhovali. „Na Bedřišce dál zůstává zhruba 15 nájemních domů, ve kterých se bydlí a několik let ještě bydlet bude,“ připojil Hujdus.
Policejní mluvčí uvedla, že policie zajistila bezpečnostní perimetr a dohlíží na bezpečnost při demolici.
Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nařídila demolici, neboť uvádí, že o domy v osadě už kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce postupně nájemníky vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Obyvatelé tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.