Distribuci ochranných pomůcek budou řídit nové odborné skupiny, uvedl šéf krizového štábu Hamáček

Odborné skupiny budou mít v gesci kromě distribuce a nákupu ochranných pomůcek také zdravotnictví, média a dopady. Plánuje se i ekonomický tým.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se v úterý odpoledne na jednání chystá navrhnout moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku.

Schillerová také navrhuje vyplácení 15 tisíc korun měsíčně živnostníkům, kteří byli postiženi vládními nařízeními, a to po dobu trvání opatření. Podle hrubých odhadů by to mělo stát měsíčně zhruba sedm miliard korun. Pomoc by měla směřovat na OSVČ, které mají příjmy pouze z podnikání. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa.