Lidé v domovech seniorů nebyli chráněni, ministerstvo situaci nezvládlo, tvrdí šéfka odborů

„To znamená, že začali řešit tu situaci tak, že si šili roušky, které máme dnes my, to znamená látkové, a snažili se svoje lidi ochránit,“ doplnila. Výbava lidí v sociálních službách je podle ní zcela nedostatečná.

„Poskytovatelé ze sociálních služeb neměli možnost si osobní ochranné pomůcky ani nakoupit. A když si vezmete, že ta zařízení fungují tak, že nakupují průběžně, tak bylo naprosto logické, že jestliže se to stoplo 4. března, tak okolo 15. nebo 18. března už neměli skoro nic,“ popsala Žitníková.

Jednotliví poskytovatelé přitom podle Žitníkové na nedostatek pomůcek upozorňovali už počátkem března. „Nedostatek pomůcek je limitující,“ řekla odborářka. Ještě horší situace než s rouškami podle ní nastala s dezinfekčními prostředky.

Ministr kritiku odmítá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kritiku odmítá. Ministerstvo podle něj zásadně omezilo pouze prodej respirátorů nejvyšší třídy. Kraje podle něj mohly nakupovat ostatní potřebné pomůcky.

„Není pravdou, že by si kromě respirátorů FFP3, což je pravda, tam jsme to omezili, nikdo nemohl nakoupit tyto ochranné prostředky, roušky a podobně, ze zahraničí tak, jako to děláme my,“ prohlásil.

Připustil, že byla omezena distribuce z českých zdrojů. „To byli pouze čeští dodavatelé, kterých je naprosté minimum,“ tvrdí ministr.

Vojtěch se hájil také tím, že nejde primárně o jeho odpovědnost. „Nemůže všechno řešit ministerstvo zdravotnictví, to je přece naprosto logické,“ řekl. Odmítl tvrzení, že stát nechal seniory napospas koronaviru. Připomněl, že mezi prvními opatřeními byl zákaz návštěv v domovech seniorů.