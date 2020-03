Nejvíce nakažených je v USA. Schválili tam test, který má odhalit koronavirus za pár minut

Doposud musela být většina testů ve Spojených státech zaslána do laboratoří a výsledky byly zpravidla k dispozici až po několika dnech, píše agentura Reuters.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv v poslední době schválil několik testů na koronavirus od různých firem. Minulý týden dal souhlas s užíváním testu firmy Cepheid, který odhalí přítomnost koronaviru do 45 minut. Ten by se měl používat hlavně v nemocnicích.

Trump také v pátek podepsal nařízení, které umožňuje povolat vojáky a členy Národní gardy v záloze do aktivní služby. Tento krok by měl podle šéfa Bílého domu posloužit k případné mobilizaci lékařského personálu v době, kdy se Spojené státy potýkají s šířením koronaviru.

Čína povoluje jen jeden let týdně, opětovně zavřela kina

Všichni nově infikovaní v pevninské Číně - což je 54 případů - si nemoc přivezli ze zahraničí, informovala agentura Reuters s odvoláním na národní zdravotní komisi. Tento údaj nezahrnuje Hongkong a Macao. Celkem se v zemi koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo už 81 394 lidí, z nich 3295 zemřelo, nová úmrtí byla v pátek tři.

Z nejlidnatější země světa se koronavirus začátkem letošního roku rozšířil do ostatních částí planety. Nyní jsou nejhůře postiženými oblastmi Evropa a Spojené státy. Čína se v obavách z druhé vlny epidemie rozhodla od soboty nevpouštět cizince přes hranice.

Zákaz se týká i těch cizinců, kteří mají platná víza či povolení k pobytu. Výjimku tvoří podle BBC diplomaté nebo například posádky letadel. Čínské úřady rovněž nařídily čínským aerolinkám, aby v případě mezistátních letů od 29. března zachovaly jen jediný let týdně. Zahraniční aerolinky také mají omezit lety do Číny na jeden týdně; mnohé už ale stejně přestaly do země létat, podotýkají agentury. Lety smějí být naplněny maximálně ze tří čtvrtin.