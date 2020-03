Šmucler: Některým zubařům je přes 70 let, nedostatek respirátorů je pro ně nebezpečný

„Poslali jsme před časem požadavky na to, co se má splnit, připravili jsme velmi konkrétní plán. Až po jednání s premiérem se nám podařilo dosáhnout toho, že stát vůbec začal hlídat, kde je dezinfekce či respirátory,“ postěžoval si šéf České stomatologické komory Roman Šmucler v pořadu Interview ČT24.

Sám Šmucler již delší dobu žádal, aby se respirátory schraňovaly. Podle něj se mají dát hlavně lékařům a tam, kde jsou potřeba. „Teď se posílají krajům, musím se dohadovat s několika hejtmany, kteří nemají zdravotnické vzdělání. Rozeslali jsme na každý kraj plán, kolik je toho potřeba do ordinací, reakci jsme nedostali.“ Náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu považuje Šmucler za špičkového odborníka, je však podle něj jeden z mála.

Studenti by se měli zapojit

„Studenti medicíny by neměli mít nyní prázdniny, měli by u toho chtít být. Studentky mohou jít na místa zdravotních sester, zkušené zdravotní sestry mohou jít do testovacích center,“ poznamenal šéf stomatologické komory.

Zdůraznil důležitost respirátorů pro zubaře, kteří bez nich nemohou pracovat. „Mám na starosti život jedenácti tisíc českých zubních lékařů, asi šedesáti tisíc sestřiček a recepčních, máme vůči nim povinnosti a musíme jim dát informace. Některým zubařům je přes 70 let, stále pracují, jsou nervózní, protože nemají respirátory. Pro ně je to velmi nebezpečné,“ varoval.