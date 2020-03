Boj s koronavirem zostřuje. V hlavní roli praktici a policisté na hranicích

Pondělí přináší nové prvky do tažení českých úřadů ve snaze zabránit nekontrolovanému rozšíření nákazy novým typem koronaviru. Nemoc se zatím potvrdila u 32 lidí, přes noc do pondělního rána nepřibyl žádný nový případ. Na tisíce lidí ale dopadla povinná karanténa. Nově ji nařizují praktičtí lékaři, a to bez výjimky každému, kdo přijel z Itálie – nejhůře zasažené evropské země. Na hranicích s Německem a Rakouskem začaly namátkové kontroly s měřením teploty a zasedla bezpečnostní rada státu, která zřejmě navrhne ještě další opatření.