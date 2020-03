Pacient nakažený koronavirem se cítí dobře. „Mám jen rýmu,“ říká

Jaká je vaše aktuální situace? Co se s vámi dělo v Ústí a kde jste teď?

Převezli mě z Ústí do Prahy. Neděje se víceméně nic, jsme v karanténě a asi se čeká, jaký bude další průběh zdravotního stavu.

Jaké jste měl příznaky a kdy jste se nahlásil lékařům?

Přes hygienickou stanici nám bylo doporučeno, abychom v případě jakýchkoliv příznaků kontaktovali nemocnici. Ta odebrala vzorky a dodneška se čekalo na výsledky.

Víte, kde jste se nakazil?

Vůbec si to nedokážu vysvětlit, je to pro mě víceméně záhadou. Ještě dvě hodiny zpět jsem si to vůbec nepřipouštěl a představoval jsem si, že je to vše jen souhra náhod a mediální humbuk. Já sám se cítím úplně v pohodě, jen mám rýmu. Vůbec si nepřipadám nemocný.

Jak je to s vaší rodinou?

Asi jako se všemi, kteří měli pobyt v rizikové oblasti, mají nařízenou karanténu.

Na jak dlouho?

Podle vyjádření ministra zdravotnictví je všem lidem, kteří se vracejí z dovolené z inkriminovaných oblastí, doporučena čtrnáctidenní karanténa.