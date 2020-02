Před 30 lety se vydal Václav Havel poprvé do USA. V Kongresu ho třiadvacetkrát přerušily ovace

„Mí poradci mi poradili, abych vystoupil při této důležité příležitosti česky. Nevím proč. Snad proto, že chtěli, abyste si vyslechli libozvučnost mé mateřštiny,“ zahájil Václav Havel svůj projev, který tlumočil do angličtiny jeho tiskový mluvčí Michael Žantovský a který kongresmani přerušili třiadvacetkrát potleskem.

Československý prezident absolvoval řadu politických rozhovorů, například se dvakrát sešel s prezidentem Georgem Bushem. „Vaší zemi bude umožněn vůbec nejsvobodnější přístup na americký trh, jaký v současné době americké zákony připouštějí,“ přislíbil šéf Bílého domu Havlovi.

Havel se v New Yorku setkal s přítelem z dětství Formanem

Z Washingtonu zamířil prezident do New Yorku, kde se sešel se svým přítelem z dětství, režisérem Milošem Formanem, starostou New Yorku Davidem Dinkinsem a v doprovodu prezidenta Metropolitního muzea a bývalého velvyslance USA v Československu Williama Luerse si prohlédl část expozice věnované evropskému umění. V podvečer navštívil Kolumbijskou univerzitu, kde převzal čestný doktorát práv.

Nezapomenutelným zážitkem byla slavnost v katedrále svatého Jana na Manhattanu koncipovaná jako hold Václavu Havlovi, na které promluvila řada hvězd americké i světové kultury včetně herce Paula Newmana. „Václav Havel dobyl Manhattan,“ psal potom v titulku list The New York Times.

Vládní delegace za účasti tehdejšího federálního ministra financí Václava Klause zároveň jednala o vstupu do světového ekonomického společenství. „Měli jsme jednání při snídani, protože ten náš čas je tak nabitý, že nemáme čas snídat, tak s výkonným ředitelem Mezinárodního měnového fondu jednáme při snídani,“ vypověděl tehdy Klaus.