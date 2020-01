Babiš zvažuje dočasně zakázat lety z Číny. Pro české občany by mohl zamířit speciál

Premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat lety z Číny do Česka. Pokud se také do soboty nepodaří vyřešit návrat českých občanů z Číny, může je podle šéfa kabinetu do vlasti dopravit vládní speciál. Hygienická stanice v Praze mezitím uvedla, že v hlavním městě je osmá osoba testovaná kvůli podezření na koronavirus. Výsledky se zpracovávají. Sedm dosud testovaných osob v metropoli mělo výsledky negativní.