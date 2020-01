Žádný svatý boj nevedeme. Personifikující je tu premiér, říká ředitel TI Ondráčka

Čtyřicátí čtvrtí jsme, ano, na úrovni Gruzie nebo Lotyšska. Ale je potřeba to vztahovat k těm zemím našeho regionu, naší kulturní tradice. Ten index vlastně primárně nabízí nějaký obrázek v čase a říká: „Porovnávejte se se zeměmi, které mají podobnou historickou zkušenost, podobný rozvoj.“ Takže já myslím, že vztahovat to k africkým nebo jiným zemím smysl nedává, ale porovnávat se se zeměmi Evropské unie určitě. Vezměte si, z 28 zemí jsme skončili 19. Bohužel klesáme v tom žebříčku, a to je, myslím, ta hlavní zpráva, která je varující.

My jsme dneska zveřejnili globální žebříček – index vnímání korupce. A já se ani moc nechci bavit o těchto vlastně z mého pohledu úplně nesmyslný výpadech, které zavání paranoiou. Protože, podívejte se, tady se dělá index, který je dělán ve 180 zemích na světě, mapuje nějakou situaci a trendy v oblasti vnímání korupce. A premiér to všechno vztahuje na sebe a říká, že to je nějaký boj proti němu a všichni proti němu vedou kampaň. To je úplný nesmysl.

Ta kritika nedává velký smysl, protože ten index, a to dlouhodobě komunikujeme, se zaměřuje na korupci vnímanou ve veřejném sektoru. To znamená, on se dívá na veřejnou správu, na úřady, na regulační orgány, na justici, na politiku. Ale nesoustředí se na soukromý byznys a praní peněz do toho spadá. Nikdo nepopírá to, že země, které v tomto indexu v tom veřejném sektoru dopadají dobře, měly své průšvihy. Dánsko, které dopadá nejlíp, mělo kauzu Danske Bank, což byl největší průšvih praní špinavých peněz možná objemem v historii. Ale opravdu ten index se dívá na nějakou část té mozaiky. Nesoustředí se na soukromý sektor.

Další kritika, která zaznívala, že první a osmnácté místo obsadily země, které praly peníze. Konkrétně Dánsko a Estonsko za pět let prostřednictvím Danske Bank, její estonské pobočky, 200 miliard eur. Co na to říkáte?

Proč je podle vás tohle ten nejlepší model? Neustále tady opakujeme index vnímání korupce, proč je tohle ten nejlepší model, jak zachycovat vlastně stav korupce? Není to příliš subjektivní věc, která funguje, koneckonců Česko tam skáče o šest, tu pět, tu tři místa v průběhu různých let?

To je legitimní otázka, kterou, myslím si, jsme ale dlouhodobě vysvětlovali. Prostě není to jediný pohled na tu realitu, ale nabízí to určitý obrázek, protože v takovém fenoménu, jako je korupce, vy vlastně nikdy získáte úplně tvrdá data. Protože pokud zkoumáte počty odsouzených, počty obviněných, počty nějakých stížností, tak měříte efektivitu státní správy nebo efektivitu justice.

Ale u takového fenoménu jako korupce 90 procent těch věcí se děje pod stolem, nikdo o tom nemluví, vlastně nezískáte ten obrázek úplně komplexní. Ale tady nejde o vox populi, bavíme se s experty, s analytiky, s investory a ti dávají svoji vlastní zkušenost, své vlastní posouzení toho, jak funguje ta veřejná správa.

A to portfolio vybíráte jak? Nemůžete zase čelit protiargumentu, že i ti experti můžou být zaujatí proti premiéru Babišovi a jeho protikorupční vládě?

Víte co, Transparency vlastně využívá 13 indexů celosvětových institucí od Světové banky, Světového ekonomického fóra až po nejrůznější globálních think-tanky, které vůbec neví, že nějaký Babiš existuje - abychom to vzali do nějakého kontextu. A ty se dívají, ty vlastně vybírají ty otázky, které právě směřují na tu otázku korupce ve veřejném sektoru, efektivity, efektivity vynucování regulace. A z toho potom dělají ten index, ten je mnohokrát metodologicky prověřován, takže já si myslím, že tam ta kontrola je.

Ale opravdu, co je zásadní zpráva, je nějaký dlouhodobější trend - to, jestli ta protikorupční politika přináší ovoce nebo ne. A já si myslím, že u nás bychom prostě měli vytáhnout hlavu z písku a podívat se na to, že ta naše opatření nefungují. Mimochodem opravdu to poslední, co jsme tady efektivně přijali, byl zákon o registru smluv ohledně veřejných zakázek, ale něco podobného nějaký registr dotací nám třeba chybí u dotačních věcí.

Vy ten pokles přisuzujete aférám kolem premiéra Babiše. Co to ale říká o obecné úrovni, řekněme, v těch nižších sférách veřejné správy?

Nejenom o ty aféry jde. Protože samozřejmě to je věc, kdy ryba smrdí od hlavy, tak to prostě má dopad na tu veřejnou správu. Ale taky jsme vypíchli to, že podle nás nefungují dostatečně efektivně ty regulační orgány, to znamená ty, které jsou jakýmsi policistou v ekonomice, ať je to ÚOHS, Energetický regulační úřad nebo úřad na kontrolu financování stran. To znamená úřady, které by měly být taky podřazeny pod určitou kritiku, měli bychom se ptát jejich šéfů, co vlastně dělají a jak efektivně to plní.

Ale podívejte se, ta naše zkušenost v té interpretaci je taková, že mnohá ministerstva jsou dneska na kraji funkčnosti. Prostě tam odchází experti, odchází zkušení lidi. Když to vezmu opravdu natvrdo, dříve byl pocit, že tam občas se najdou někteří lidi, kteří nefungují úplně s velkou integritou. Ti tam dneska jsou také, ale potom jsou tam mlaďoši, kteří prostě neví, co mají dělat a ty úřady prostě nejsou schopny plnit tu svoji funkci.

Takže ten rozklad státní správy podle mě dosáhl velké úrovně. A bohužel služební zákon nepřinesl to, co jsme od toho čekali, to znamená větší kvalitu a efektivitu státu.

Kdyby tady seděl Andrej Babiš, myslím, že nepotřebuji příliš číst myšlenky, že by mluvil o zkorumpované neziskovce, o vás jako o člověku, který vede svatou válku. Nakolik tohle, vlastně to, že i vedete soudní spor s premiérem Babišem, nakolik to snižuje vaši pověst, vaši nezávislost, vaše, řekněme, vnímání Transparency International jako určitého garanta nezávislého pohledu na věc?

Tu svatou válku vede on. On to permanentně personifikuje, on nás napadá těmito směry. Proto my jsme ho zažalovali a řekli jsme: „Už to stačí. Ať posoudí soud, jestli je toto normální, když prostě opakuje tyto lži.“ Ale opravdu teď se soustřeďme na to, jestli to, co Transparency dělá v desítkách dalších kauz a v desítkách dalších oblastí, drží tu objektivitu a drží ten odstup, který my chceme.

My jsme politická organizace, protože se věnujeme politice, hlídáme politickou korupci, ale snažíme se získat neutralitu. A Babišovy kauzy nejsou zdaleka to jediné, co děláme.