Nižší DPH, zrušení daně z nabytí nemovitosti. „Pražský“ návrh pro lepší dostupnost bydlení míří na vládu

Při koupi bytu zhruba za čtyři a půl milionu korun si musí nový majitel nemovitosti připravit dalších zhruba šest set tisíc na DPH. Pokud by vláda přijala návrh na snížení DPH z 15 na 10 procent, majitelé bytů by ušetřili kolem dvou set tisíc.

Některé připomínky pak materiálu vyčítají zejména to, že je koncipován hlavně pro Prahu, i když úpravy se dotknou celé České republiky. „Hlavní město by si mělo v první řadě udělat dobrý územní plán, aby se zvýšila konkurence bytového fondu,“ vzkazuje vedení Prahy místopředseda rozpočtového výboru a bývalý primátor Brna Roman Onderka (ČSSD).

Podle Schillerové by na úpravě vydělali developeři

Návrh podle předkladatelů míří hlavně na ty, kteří žádnou jinou nemovitost nevlastní. Právě oni by nemuseli platit daň z nabytí nemovitosti. Snížení DPH by se pak mělo dotknout i oprav a rekonstrukcí.

„Nevěřím tomu, že by se ten rozdíl promítl do konečné ceny bydlení. My to neumíme zregulovat. Jednoznačně mi vychází, že návrh podporuje developery,“ tvrdí ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Zato pirátský poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík vítá každé opatření, „které zlepší dostupnost bydlení“.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti by ale nemuselo ovlivňovat jen první byt. Pokud by se z něj majitelé v budoucnu stěhovali, museli by jej prodat. Jinak by daň z nabytí nemovitosti dopláceli.