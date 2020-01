Nejdřív značka, pak zákaz předjíždění. V lednu ŘSD označí úseky, kde kamiony nově nemají předjíždět

Na severočeské D8 se nově objeví značky omezující předjíždění nákladních aut nad 12 tun do levého pruhu ve dvou úsecích, a to od nultého k devátému kilometru ve směru z Prahy a v opačném směru od šestého kilometru k nultému. Dosud byly zákazové značky na dálnice D8 jen v tunelech Prackovice–Radejčín a Libouchec–Panenská.

Na další úseky dálnic se chystá ŘSD umístit značení, které kamionům zakáže předjíždění, v průběhu ledna. Tam už bude předjíždění zakázáno celoročně. „Není to tak, že k prvnímu lednu umístíme značky a hned tam začne policie pokutovat. Ne, my na to řidiče nejprve upozorníme, vyjádří se k tomu také policie a pak to v průběhu ledna osadíme,“ zavázal se Rýdl.

Úseky vybralo ŘSD spolu s ministerstvem dopravy a dopravní policií. „ŘSD je majetkovým správcem dálničních úseků, a jestli má někdo přehled, kde zavést omezení, tak jsme to my. Na vybraných úsecích jsme se s ministerstvem a policií shodli,“ vysvětlil Rýdl.

Zvolená omezení přivítal ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič: „Vychází to z naší metodiky, kterou jsme pro ministerstvo dopravy připravili už v roce 2008.“

Až do lednového rozšíření se zákaz předjíždění nákladních aut vztahoval jen na 29 kilometrů dálnic D1 a D8; v průběhu ledna se k tomu přidá dalších 116 kilometrů.

Plošný zákaz? Budou kolony v obou pruzích, myslí si dopravci

Poslanci v současnosti řeší i plošné zavedení zákazu předjíždění pro kamiony, s čímž počítá poslanecký návrh novely. Hospodářský výbor sněmovny ho ale v prosinci nedoporučil ke schválení. Podle většiny členů výboru stačí možnosti, se kterými počítá aktuální podoba zákona, kdy je omezení možné stanovit lokálně dopravními značkami.

S plošným zákazem předjíždění nákladních vozů, který se dnes uplatňuje například na Slovensku, ale nesouhlasí Miloslav Kliment ze sdružení dopravců ČESMAD. „Plošný zákaz by vedl ke kolonám. Na začátku by byl jeden pomalý kamion, za ním souvislá kolona a pak by stačil jeden trochu pomalejší řidič v levém pruhu, který by jel třeba svou obvyklou rychlostí 110 kilometrů v hodině, a doprava by se zpomalila i v rychlém pruhu,“ vykreslil možné komplikace Kliment.

Naopak s lokálním omezením ČESMAD problém nemá. „Líbí se nám například omezení na Vysočině, které se bude uplatňovat podle aktuální situace,“ dodal Kliment.