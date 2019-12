Kamiony v levém pruhu asi zůstanou. Poslanci mění názor na úplný zákaz

Zda poslanci předjíždění řidičům kamionů přece jenom nezakážou plošně, bude zcela jasné možná ještě před Vánoci. Konečné slovo bude mít sněmovní plénum v závěrečném čtení, na pořad by se mohla novela dostat po 17. prosinci.

Dojít by mělo i na hlasování o zákazu jízdy kamionů nad 12 tun po krajských a obecních silnicích, který prosazuje hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Znamenalo by to podle ní zákaz veškeré tranzitní dopravy po místních silnicích, a to pod pokutou od pěti do deseti tisíc korun pro řidiče, provozovatelům by pak hrozila sankce až 100 tisíc korun. Návrh podpořilo ministerstvo dopravy, ovšem v hospodářském výboru neuspěl ani on.