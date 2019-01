Zákaz předjíždění pro kamiony v Česku? Podle dopravců katastrofa, na Slovensku přitom funguje

Podle Hromíře je ale potřeba si uvědomit, že řidiči nesedí v kamionu, aby se pobavili a projeli. Mají úkol a na každé straně je také zákazník. Navíc varuje, že plošný zákaz by vedl akorát k tomu, že by řada z nich mohla profesi opustit.

„Vadí to i ekonomicky a určitě by to přineslo i mnoho nových stresových situací. Nepochybuji, že by se také řidiči nákladních vozidel cítili nespravedlivě trestáni, obzvlášť když si uvědomíte, že kromě všech dalších daní platí za kilometr na dálnici čtyři až dvanáct korun – jedna cesta z Prahy do Brna je tedy stojí víc než celoroční dálniční známka,“ dodává šéf komunikace Česmadu Martin Feix.

Česmad: Pokud budou dopravci jen v pomalém pruhu, za co budou platit mýto?

Podle Feixe není výjimka, že dopravci za jeden rok platí za dálniční mýto čtvrt milionu korun. „Kdyby je zákon poslal do jednoho pomalého pruhu bez možnosti předjíždět, a využít tak hlavní dálniční výhodu, patrně by s takovou ochotou nadále platit nechtěli,“ dodává. Žádná tvrdá čísla, tedy studie, která by doložila ekonomickou únosnost či neúnosnost zákazu, ovšem nejsou ani podle sdružení dopravců k dispozici.

„Nesmět předjíždět a vždy dodržovat rychlost toho nejpomalejšího vozidla samozřejmě dramaticky zpomaluje dopravu a v určité míře by se to týkalo i osobních vozidel v levém pruhu, protože pomalá vozidla by si do kolony kamionů buď netroufla, nebo nechtěla zařadit. To by mělo za následek nejen časové ztráty, ale výrazně by rostla i spotřeba vozidel,“ doplňuje Feix.

A uvádí názorný příklad. Čtyřicetitunový kamion, který nemůže v přechodu do stoupání využít kinetickou energii a musí zpomalit, se už do kopce nerozjede a okamžitá spotřeba ihned stoupá klidně na 250 litrů na sto kilometrů. „Proto výrobci nová vozidla vybavují predikativními tempomaty, které z mapových podkladů přesně ví, kdy a jaké stoupání bude následovat, a přizpůsobují tomu řazení a rychlost vozidel. Všechny tyto vymoženosti by byly k ničemu,“ zdůraznil.