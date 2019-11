Předjíždění kamionů ucpává dálnice. Vzniká seznam míst, kde asi začne platit zákaz

„Je zcela zjevné, že takovéto předjíždění omezuje a brzdí provoz a v nejhorším případě může vést i k havárii,“ upozorňuje mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Nejvíc zákazů chce ministerstvo vnitra na D1. Na třech proudech těsně u Prahy by kromě kamionů nad 12 tun navíc nesměla do levého pruhu taky vozidla nad 3,5 tuny. „Je to odpověď na požadavek veřejnosti na vyšší plynulost dopravy, tak aby kamiony neblokovaly předjížděním levý pruh,“ vysvětluje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Místa vybírala policie podle toho, kde je hustý provoz nebo třeba kopcovitý terén s mírným stoupáním. Sdružení dopravců se záměru nebrání. „Je to rozhodně lepší než nějaké paušální zákazy. Každé zavedení zákazu ale bude vyžadovat kontrolu, aby ten zákaz byl vůbec dodržován,“ upozorňuje mluvčí sdružení ČESMAD Martin Felix.