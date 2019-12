Volby jako referendum? V roce 2020 začne tahanice o hejtmany, někde budou volit i senátory

Hnutí ANO a sociální demokraté vládnou Česku, navíc v krajích mají deset hejtmanů ze třinácti. Příští rok na podzim ale může být všechno jinak, proto se stranické sekretariáty připravují už teď.

„Myslím, že to další období bude hodně o investicích, a určitě bude hodně o infrastruktuře. To je to, co jednotlivé kraje trápí,“ uvedl šéf poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.

ČSSD v posledních letech ve volbách ztrácí přízeň voličů, přesto bude chtít pět hejtmanských postů obhájit. Třeba v Pardubickém a Královéhradeckém kraji sestaví koaliční kandidátky. „Hlavně se soustředíme na řešení krajských problémů. Jsou kraje, kde máme své hejtmany, kde budeme obhajovat svoji práci, takže tam to samozřejmě bude o vyhodnocení toho, co se povedlo,“ uvedl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.