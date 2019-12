Schválené zvýšení rodičovské je diskriminační, vzniká nerovnost před zákonem, tvrdí Bartošek

Kvůli schválenému zvýšení rodičovského příspěvku se KDU-ČSL obrátí na Ústavní soud. Peníze mají totiž dostat jen rodiny s dětmi do čtyř let, které příspěvek nevyčerpají do konce tohoto roku. Podle lidovců je diskriminační, že se navýšení netýká všech rodin s dětmi do 4 let. „Bohužel zde vzniká nerovnost před zákonem, a to je důvod, proč jsme se rozhodli k ústavní žalobě,“ říká předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, který byl hostem Interview ČT24.