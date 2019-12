Vláda vybírá profese, které by mohly odcházet do penze dřív. Musíme se připravit i na žaloby, očekává Hamáček

Vláda debatuje o tom, které profese by mohly odcházet do penze dříve než dnes. V pořadu Týden v politice to připustil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Další krok má udělat ministerstvo zdravotnictví, které podle Hamáčka nyní připravuje seznam nejnáročnějších profesí, jichž by se pardon mohl týkat.