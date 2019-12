„Na severu Moravy prakticky zmizel smrk.“ A kůrovec už zasáhl všechny kraje v Česku

Podle předsedy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR Františka Kučery jde o reakci na aktuální stav, který prokázaly i družicové snímky. „Na severní Moravě už prakticky zmizel smrk,“ komentuje Kučera. Vlastníci lesů se podle něj snaží stromy s kůrovcem kácet. Když je nechají stát moc dlouho, nebude z nich ani dříví, které by se dalo využít na palivové účely.

Nerezignujte, pobízí think tank

Podle think tanku Czech forest by se nyní měla spíše zvýšit podpora a kontrola boje s kalamitou v perspektivních oblastech, kde by se mohl smrk ještě udržet, například ve vyšších nadmořských výškách, kde kůrovcová kalamita není zatím kritická.

„Strategickým cílem ČR by měla být maximální snaha o zpomalení kůrovcové kalamity tam, kde je to možné. V době, kdy vznikal systém rajonizace, bylo obtížené predikovat takto rychlý a celoplošný rozvoj kalamity. Bohužel se dnes ukazuje, že na zpomalení kůrovcové kalamity nemá opatření obecné povahy zahrnující rajonizaci zásadní vliv,“ uvádí za organizaci Jan Příhoda.

Podle něj však členové uskupení varují před rezignací u akcí v lesích, které byly zařazené do červené zóny, tedy kde mohou být nyní obranná opatření omezená. Jinak se problém ještě prohloubí.