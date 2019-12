Zeman potvrdil, že Babišovi neudělí abolici

„Na rozdíl od milosti, která je výlučným právem prezidenta, vyžaduje abolice kontrasignaci. A to buď premiéra, nebo jím pověřeného člena vlády. Jestliže tedy sám premiér abolici odmítá, tak je technicky nemožné ji provést. Ale já v tomto konkrétním případě zatím pro abolici ani nevidím důvod,“ řekl Zeman pro MF Dnes.

Zdůraznil také, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ponechal Jaroslava Šarocha jako dozorujícího státního zástupce a také vyzval policii, aby případ došetřila. Proto se prezident rozhodl do případu nezasahovat.

Svá dřívější slova o tom, že abolici v případě zrušení zastavení trestního stíhání udělí, Miloš Zeman nepovažuje za chybu. „Kdybych to téma neotevřel, tak nemohu vyloučit, že by nejvyšší státní zástupce posunul tento případ k obžalobě. Nemohu to vyloučit, neříkám nic jiného. Takže jsem to udělal jako určitou prevenci a jsem celkem rád, že teď je situace taková, že to policie bude vyšetřovat a počkám na její informace,“ prohlásil prezident.