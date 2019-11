ŽIVĚ: Poslanci se mají zabývat elektronizací státních služeb

Sněmovna by mohla pokračovat také v debatě o zavedení až desetitisícové pokuty za vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu a o uzákonění obecného referenda. Na podobě ústavní předlohy se dohodly vládní ANO a ČSSD s Piráty. Předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450 tisíc podpisů. Nebylo by možné měnit ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO.

Opoziční strany v úterý také vyzvou sněmovnu k debatě o usnesení, v němž by se měla přihlásit k ochotě pomoct 200 rodinám, které jsou připraveny přijmout sirotky z uprchlických táborů v Řecku. „Nejedná se o nic složitého. Ministr vnitra by měl do Řecka vyslat minimálně svého náměstka,“ uvedl předseda lidovců Marek Výborný. Není podle něj sporu o tom, že Česká republika pomoct může.

Návrh státního rozpočtu na příští rok budou poslanci projednávat ve druhém čtení ve středu odpoledne. Očekává se, že se sejdou desítky požadavků na přesuny peněz v objemu desítek miliard korun. Rozpočtový výbor podpořil převody za více než 1,2 miliardy korun zejména na sociální služby a na výstavbu a opravy obecních škol a bytů. Finální schvalování rozpočtu přijde na řadu o týden později.