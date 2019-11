Ta lidská svoboda. Před 30 lety zazpíval Jaroslav Hutka 800 tisícům lidí na Letné

„Chodíval jsem každý den do koordinačního centra Občanského fóra a tam mě tehdy odchytil Jarda Kořán, pozdější první porevoluční primátor pražský, že je Hutka na letišti a že chce, abych ho s ním jel vyzvednout, že nemá vízum, že ho tam musíme vyprostit a odvézt na Letnou,“ vzpomíná hudebník Michal Prokop.

Při příjezdu na letiště už Hutka čekal za skleněnou stěnou. Prokop dodnes neví, jak se to stalo, ale Kořánovi se podařilo přesvědčit příslušníky SNB, aby zpěváka pustili s ním. „Tak jsem ho naložil do auta, přivezli jsme ho rovnou na tribunu, on zazpíval proslulou Náměšť a pak ještě myslím, Ach, synku, synku s panem Suchým a Hankou Zagorovou,“ připomíná hudebník památný okamžik listopadových událostí 1989.