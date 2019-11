Klouzavý mandát výměnou za snadnější žalobu na prezidenta? Parlament jedná o změnách ústavy

Dnes platí, že pokud se poslanec stane ministrem, jeho sněmovní křeslo zůstane prázdné – ale jen proto, že zasedne ve vládní lavici. Do budoucna by ale mohlo patřit náhradníkovi, tak jako v Rakousku. Jde ovšem o změnu ústavy a ačkoliv se zdá, že ve sněmovně tento návrh podporu má, třípětinová podpora senátorů je zatím nejistá.

Změnu podporuje například premiér a šéf nejsilnější strany ANO Andrej Babiš. „Požádal jsem pana Jaroslava Faltýnka (předsedu poslaneckého klubu), aby to nějak popostrčil, aby se to dostalo do dalšího čtení,“ řekl.

Pro změnu ústavy je i koaliční ČSSD. „Aby se vykonával stoprocentně poslanecký mandát, nebo stoprocentně ministerský úřad, to se nám líbí. Bude na každém ministrovi, aby se rozhodl, jestli to dokáže skloubit,“ uvedla Kateřina Valachová (ČSSD) coby předsedkyně poslanecké Stálé komise pro Ústavu České republiky.