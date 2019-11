Klub českého pohraničí plánuje třímetrovou sochu na Cínovci. Stavba takových pomníků je nemravná, míní historik

Jako majitel louky na Cínovci prodal Svoboda pozemek Klubu českého pohraničí a ten mu za něj zaplatil symbolickou cenu. Sokl budoucí sochy už stojí přímo na pozemku Pavla Svobody. Při setkání s reportérem Vránou záměr vytvořit repliku sochy pohraničníka potvrdil. Kdo by mu ji udělal, však říct nechtěl. Stejně tak, kdy by k tomu mělo dojít.

Starosta Dubí, pod něž Cínovec spadá, Petr Pípal (Severočeši) k tomu uvedl, že je to na soukromém pozemku, a tak je to jen věcí pana Svobody. „Myslím, že to tam nikomu nevadí nebo by nemuselo vadit.“

Kritický je ale třeba historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. „Stavba pomníků příslušníkům Pohraniční stráže mi připadá nemravná, protože je to oslavování lidí, kteří pomáhali udržovat komunistický režim. Pomáhali zadržovat lidi, zadržovat myšlenky, udržovat tuto zemi v izolaci. Je to pro mě naprosto nepochopitelné,“ poznamenal.