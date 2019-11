V listopadu 1989 začaly mizet rudé hvězdy i sochy. Zakázat komunistické symboly se ale nepodařilo

„Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byla socha Lenina, kterou studenti hned v prvních dnech okupační stávky (od 20. listopadu 1989 - pozn. aut.) obrátili tak, aby se díval do zdi. Pak někdo našel malou bustu Tomáše Garrigua Masaryka, kterou tam dali místo Lenina. V Celetné ulici byla zase socha Zdeňka Nejedlého, kterou studenti také otočili. Když někteří strojvůdci metra projížděli stanicí Gottwaldova (nyní Vyšehrad), ohlašovali stanici Fórum, podle hotelu, který se tam nacházel. To byly první spontánní výstupy proti režimu,“ vzpomíná historik a tehdejší student filozofické fakulty Jaroslav Šebek.

Hromadné odstraňování symbolů spustila až změna ústavy

Reakce prvních dnů byly spíše umírněnější. I za takovou provokaci by nicméně v době komunismu hrozil trest. „Nikdo neměl jistotu, že vše dobře dopadne a bezpečnostní složky proti protestům drtivě nezasáhnou. Jako tehdejší student, který se účastnil stávek a demonstrací, jsem neměl vůbec pocit, že to půjde tak hladce. Proto hromadné odstraňování soch a komunistických symbolů začalo až o pár dnů později,“ vysvětluje Šebek.

Konkrétním zlomem byla zásadní změna ústavy. Federální shromáždění zrušilo 29. listopadu 1989 na své mimořádné schůzi článek 4, který určoval vedoucí úlohu KSČ ve společnosti i státě. Teprve poté začaly, už dá se říct oficiálně, mizet komunistické symboly. Například z budovy pražského Energoprojektu začali sundávat nápis „Sláva komunismu“. Hned v prosinci také zmizel nápis „Komunismus – mládí světa“ z ostravské Nové huti, kde plachtou překryli také sochu Klementa Gottwalda.

Právě sochy začaly později úplně mizet z podstavců, na kterých stály mnohdy jen pár let. „Komunistická vláda začala v době normalizace uplatňovat nový přístup – uvědomila si, že je potřeba přebít pocit frustrace z období okupace tak, aby bylo jasné, že sovětský voják není okupant, ale osvoboditel. Proto začaly vznikat nové sochy sovětských vojáků, například i v současnosti tolik diskutovaná socha maršála Koněva, která je na svém místě až od roku 1980. Z podobného důvodu začaly v době normalizace přibývat i Gottwaldovy sochy. Pro komunisty byl Gottwald člověkem, který se zbavil oportunistů a revizionistů a upevnil jednotu strany. To bylo přesně to, co KSČ v době normalizace potřebovala připomenout,“ vysvětluje návrat Gottwaldova kultu historik Šebek.

Právě i poměrně nových Gottwaldových soch se chtěli koncem roku 1989 zbavit také členové recesistické Společnosti za veselejší současnost, kteří 9. prosince 1989 uspořádali happening, jímž hodlali oznámit konec komunismu. Ten den se skoro 150 lidí vydalo do obce Bezpráví, kde položili základní kámen skanzenu totality a na místo svezli i některé komunistické busty, obrazy a pěticípé hvězdy. „Byl to tehdy spontánní výkřik radosti, byť vzniku muzea málokdo věřil,“ vzpomíná účastník události Miroslav Kamil Černý. Muzeum nakonec skutečně nevzniklo.