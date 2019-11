Je skvělé, že lidé mohou vyjádřit názor, reaguje Babiš na protest. Opozice souhlasí s výzvami Milionu chvilek

„Je třeba, aby se politické strany otevřely všem, které zajímá veřejný život a kteří se chtějí na politice aktivně podílet. Bez silných politických stran není možné zdravou demokracii zachovat. Podporuji změnu volebního systému, aby byl vůči občanům spravedlivý a volební hlas každého voliče měl stejnou váhu. Nyní je volič menší politické strany diskriminován,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil s tím, že se zasadí o to, aby se demokratické strany pokusily o společný projekt.

„Za nejracionálnější považuji výzvu, která směřuje ke změně volebního systému, v čemž jsme už něco udělali. Skoro dva roky leží u Ústavního soudu podnět KDU-ČSL na změnu volebního systému,“ přiblížil předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Racionalitu podle něj má i spojování menších koalic. „My se o to od června snažíme. Jak říkal mluvčí Milionu chvilek do roka a do dne, tak do roka a do dne by mělo být jasné, v jakém formátu budeme kandidovat do sněmovních voleb,“ doplnil.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že o koaliční spolupráci se jeho strana snaží už při přípravě nadcházejících krajských voleb. „Určitě je to věc, kterou řešíme teď a samozřejmě dlouhodobě diskutujeme i o postupu po krajských volbách,“ uvedl. Připomenul, že lidovci podali novelu volebního zákona s návrhem čistého poměrného systému tak, aby zmizel nepoměr ve váze voličského hlasu.