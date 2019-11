ŽIVĚ: Co revoluce způsobila? Konference 30 let svobody ozřejmí její vliv na další vývoj v Česku

video ŽIVĚ: Konference 30 let svobody

Před 30 lety již nestála Berlínská zeď, ale v Československu se komunistický režim stále držel. Zbývaly mu poslední dny. Co vše je dnes jinak, než bylo před třemi dekádami, a jaký konkrétní vliv revoluce měla, naznačí konference 30 let svobody v sedmi tematických panelech.

Vystoupí například generální ředitel České televize Petr Dvořák, ředitelka Googlu pro východní Evropu Taťána Le Moigne, architekt Adam Gebrian, šéfkuchař Emanuele Ridi, občanský aktivista Mikuláš Minář, ekonom Tomáš Sedláček, autor loga Občanského fóra Pavel Šťastný nebo bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel.

Ten předem avizoval, že přišel ujistit, že považuje Alianci za klíčovou záruku bezpečnosti Česka, potažmo Evropy – navzdory prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o její údajné „mozkové smrti“.

„Chce-li dát svému tvrzení hodně velkou váhu, je potřeba použít něco, co šokuje. A tak použil tuto metodu šrapnel, která vyvolala velké vlny a velkou diskusi,“ míní Petr Pavel. Diskuse je podle něj skutečně potřeba stejně jako, to, aby její účastníci „vynechali přehnanou politickou korektnost a diplomatickou slušnost ve smyslu neuvádět se navzájem do rozpaků“.

Z pohledu porevolučního vývoje potom vnímá, že se česká armáda dostala do pozice, kdy je schopna zapojovat se do společných misí a výcviku se spojenci. Je přesvědčen, že se podařilo při budování profesionální armády „navázat na nejlepší tradice z naší historie“ a vštípit jí klíčové hodnoty.