Manipulace, kachna, špatná práce novinářů. Existuje mnoho druhů fake news, varuje Josef Šlerka

Falešných zpráv, takzvaných fake news, podle Šlerky existuje několik druhů. „Může to být něco, co chce vypadat jako pravda, protože nás to chce zmást a manipulovat. Taky to může být vymyšlená kachna, aby server vydělával, nebo to taky může být špatná práce novinářů,“ vyjmenovává jednotlivé kategorie. Nebezpečných fake news je podle něj poměrně málo, i tak se ale dostanou k velkému množství lidí.

„V českém internetovém prostoru se denně objeví přes dva tisíce zpráv. Něco, co bych skutečně označil za dezinformace, to znamená úmyslně vytvořené zprávy, jejichž autor musí vědět, že lže, ve skutečnosti tvoří minimum,“ říká Šlerka.

Problém ale vidí ve vysoké koncentraci takových zpráv na některých serverech. „Z alternativních serverů typu AC24 nebo Sputnik konzumuje informaci zhruba 12 procent lidí. To je relativně velké číslo,“ vysvětluje. O seriózní zpravodajství má podle Šlerky zájem 20 procent lidí, 30 procent lidí nemá zájem o zpravodajství vůbec.