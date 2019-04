Senioři jsou oběti digitálních šmejdů, proti fake news budeme bojovat, říká Jourová

Podle Jourové je ale třeba pracovat nejen se studenty, ale také se starší generací, která čelí dezinformacím především skrze řetězové e-maily. „Je to smutný příběh, jak máme v Česku vyplašené seniory. Zastavují mě na ulicích, když jsem v České republice, a ptají se opravdu se strachem v očích, co s námi bude,“ vypráví eurokomisařka.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby se o Evropě, nikoliv jenom Evropské unii, ale o Evropě a naší zahraniční politice referovalo nezprostředkovaně nebo co nejméně zprostředkovaně za pomoci původních zdrojů. To znamená zdrojů našeho ministerstva zahraničí, naší vlády, našeho zastoupení v Bruselu a jiných institucí, které máme k dispozici,“ říká Bilík. Další rady, jak zvýšit bezpečnost na internetu, nabízí projekt E-bezpečí .

„Naši starší spoluobčané tomu velmi podléhají. Jsou oběťmi toho, čemu já říkám digitální šmejdi. Všichni bychom se měli snažit pomoci jim vyhodnocovat, co je reálná hrozba, co je pravda a co je lež. A vysvětlit jim, že každá zpráva, kterou si přečtou a která jim zvedne krevní tlak a adrenalin, může být právě zprávou zavádějící, která má účel je vyplašit, zhysterizovat a dostat do paniky,“ varuje Jourová.

O fake news se znovu mluví hlavně s blížícími se evropskými volbami. Praktické dopady falešných zpráv ale v minulých dnech řešilo Řecko. Stovky migrantů se střetly s policií při pokusu proniknout dál do Evropy. Jejich několikadenní pokusy spustily nepravdivé zprávy o tom, že úřady zvažují otevření hranice se Severní Makedonií.